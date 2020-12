Udinese, Arslan: «Mi sento sempre più forte. Gotti ha fiducia in me»

Tolgay Arslan ha parlato dei suoi primi mesi all’Udinese

Tolgay Arslan, centrocampista dell’Udinese che domenica contro la Lazio ha segnato il suo primo gol in Serie A, in una intervista a Fanatik ha parlato dei suoi primi mesi in bianconero.

«Ogni partita mi sento meglio e più forte. I miei compagni ora mi conoscono e mi permettono di giocare sempre meglio. La qualità della nostra squadra è molto alta. Sto giocando in uno dei migliori campionati al mondo. Anche se giocassi come difensore centrale, in Turchia mi chiederebbero di segnare. Qui vogliono che tu faccia il tuo lavoro. Né il mio allenatore né i miei compagni si aspettano che segni, ovviamente se lo fai sono tutti contenti. L’allenatore Gotti, mi sta dando fiducia».