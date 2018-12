Udinese-Atalanta highlights e gol: le azioni salienti del match della 15ª giornata della Serie A 2018/2019

Udinese-Atalanta highlights e gol: i momenti salienti della partita valida per il 15° turno della Serie A 2018/2019. La formazione friulana, affidata a Davide Nicola da due giornate, è reduce in campionato dal pareggio in casa del Sassuolo e staziona a 13 punti in classifica; contro, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini (18), provenienti dalla sconfitta interna contro il Napoli.

Bianconeri a caccia di punti per allontanarsi dalla zona calda, bergamaschi per non perdere terreno dalle posizioni europee. Nelle sfide giocate in Friuli in Serie A, bilancio favorevole all’Udinese con 20 vittorie, 7 pareggi e 7 successi lombardi. Ecco i gol e gli highlights di Udinese-Atalanta:

UDINESE-ATALANTA 0-1 – Duvan Zapata porta in vantaggio l’Atalanta sugli sviluppi di un calcio d’angolo. L’attaccante nerazzurro sbuca nella difesa friulana e insacca in rete il gol del vantaggio!

UDINESE-ATALANTA 1-1 – Marco D’Alessandro serve un cioccolatino a Kevin Lasagna che non deve far altro che spingere in porta il pallone!