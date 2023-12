Udinese, Balzaretti: «3-3 a tempo scaduto, 30 secondi per una rimessa non hanno senso»

Federico Balzaretti, ds dell’Udinese, ha così parlato dopo il match giocato contro il Verona: le sue dichiarazioni

Federico Balzaretti ha così parlato a Dazn dopo Udinese-Verona.

LE PAROLE – «Credo che sia abbastanza chiaro che il gol dell’Hellas è arrivato 20 secondi dopo il fischio finale. Allungare di trenta secondi per una rimessa laterale non ha alcun senso. Siamo rammaricati tantissimo, è corretto esprimere il nostro pensiero perchè non è il primo episodio in questa stagione. E’ importante che quando ci sono i tempi è giusto rispettarli, 30 secondi per la rimessa laterale non hanno un senso logico. Poi ci siamo parlati con Maresca, ognuno rimane delle sue posizioni. Lui ha detto che la gara non era finita».