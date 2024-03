Balzaretti: «Samardzic si è ripreso da un'estate difficile, Lucca...»

Le parole di Federico Balzaretti, direttore sportivo dell’Udinese, sul futuro di Samardzic e Lucca. Tutti i dettagli

Federico Balzaretti ha parlato a Sky della stagione di Samardzic e Lucca con l’Udinese.

SAMARDZIC – «È concentrato sull’Udinese. È e sarà un valore importante per il finale di stagione. Crediamo nelle sue potenzialità. È in un percorso di crescita che gli servirà per il futuro. Dall’estate ha vissuto alti e bassi anche a livello emotivo. È un talento importante».

LUCCA – «Viviamo di queste opportunità. Lo seguivamo dai tempi del Palermo. Capita di avere un percorso altalenante. Il nostro merito è inserirci quando le cose non vanno particolarmente bene. È stata una bella intuizione perché sta dimostrando il suo valore. Gli chiediamo di avere i piedi ben piantati per terra ma siamo soddisfatti. Quando si manda in Nazionale un giocatore è motivo d’orgoglio. Ha fame e voglia. Si è meritato la Nazionale, ora sarà difficile confermarsi ma glielo auguriamo».

BARONE – «È un giorno tristissimo. Mando un grosso abbraccio alla famiglia della Fiorentina e alla famiglia di Joe Barone. Ci mancherà tantissimo. È un dirigente che ha dato tanto a Firenze e al calcio italiano. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e parlarci tante volte. Ha fatto un grande lavoro, portando la Fiorentina ai vertici in Europa. Sono convinto che lascerà un’eredità importante. Provo grande dispiacere».