Udinese, Behrami verso la cessione: destinazione Svizzera

Dopo le due stagioni passate all’Udinese, Valon Behrami, è pronto a lasciare il Friuli per tornare in Svizzera

Come riportato da Gianluca Di Marzio, dopo due stagioni trascorse all’Udinese, Valon Behrami potrebbe ripartire dalla Svizzera.

Il giocatore non ha infatti raggiunto l’accordo per il rinnovo di contratto col club e per tale motivo avrebbe deciso di lasciare definitivamente il Friuli. Nelle ultime ore Behrami ha raggiunto un accordo col Sion per un contratto di due anni che prevede anche un futuro da dirigente.