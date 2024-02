Udinese Cagliari: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Blu Energy andrà in scena la sfida di Serie A tra Udinese e Cagliari: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Blu Energy andrà in scena la sfida di Serie A tra Udinese e Cagliari. Momenti e situazioni diverse ma entrambe con l’obiettivo di fare punti per la salvezza. I friulani dopo la vittoria all’Allianz contro la Juve vogliono proseguire la striscia positiva. Dall’altra parte l’ultima sconfitta ha minato la tranquillità di un gruppo che ha dovuto schierarsi con Ranieri dopo la volontà di dimettersi del tecnico. Un segnale della squadra che dovrà ora farsi vedere anche in campo. Andiamo a scoprire le ultimissime sulle probabili formazioni, l’orario e dove vedere il match.

Le probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Cioffi

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Augello; Nandez, Makoumbou, Gaetano; Viola, Luvumbo; Lapadula. All. Ranieri

Udinese-Cagliari: orario e dove vederla

Udinese-Cagliari gara delle ore 15 della domenica, proseguirà con la venticinquesima giornata della Serie A, la sesta del girone di ritorno. Al Blu Energy sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sulle rispettive App scaricabili su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. Non sarà possibile seguire l’evento gratis, ma solo con la sottoscrizione di un abbonamento.