Udinese Cagliari, Nicola: «Siamo rimasti in gara fino alla fine»

Il tecnico del Cagliari ha parlato dopo la partita persa per 2-0 dai rossoblu contro l’Udinese

Davide Nicola, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida dei rossoblu contro l’Udinese. Nulla da fare per i sardi che tornano a casa con zero punti complice il ko per 2-0.

GARA – «Quando si fanno partite in nove giorni bisogna gestire la palla, rallentare il gioco, costruendo le azioni nel corso della gara. Pur non creando tantissimo, come però l’Udinese, l’espulsione non ci ha permesso di alzare il baricentro. Siamo rimasti però in gara fino all’ultimo, abbiamo modificato con i cambi l’assetto, inserendo giocatori per attaccare lo spazio. Dobbiamo risparmiare qualche energia di chi sta giocando di più, un peccato però la partita è stata dignitosa. Se l’Udinese avesse sbagliato qualcosa ci saremmo stati, loro sono forti fisicamente e tecnicamente, lo dimostra la classifica, non hanno sbagliato praticamente nulla».