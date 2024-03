Udinese, il presidente: «Malinteso con Samardzic, ma l'Inter...»

Le parole di Franco Soldati, presidente dell’Udinese, sulle trattative per Lazar Samardzic. Tutti i dettagli

Franco Soldati, presidente dell’Udinese, ha parlato a Radio Kiss Kiss delle trattative per Lazar Samardzic.

PAROLE – «Fra Udinese e Napoli c’è un ottimo rapporto. I dirigenti si parlano spesso, specialmente Pozzo e De Laurentiis. Sull’affare Samardzic c’è stato qualche malinteso, ma non riguardo le società come accadde con l’Inter. Per quanto riguarda Pafundi, ormai sta diventando l’oggetto dei desideri di tante squadre».