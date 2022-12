Udinese, Deulofeu non ancora al top della condizione

Si avvicina la ripresa del campionato, ma l’Udinese teme che non potrà contare su Deulofeu, non ancora al top della forma

L’Udinese prosegue il lavoro di riavvicinamento alla Serie A. In casa dei friulani destano preoccupazione però le condizioni di Deulofeu, che ancora non ha smaltito dall’infortunio subito prima della sosta dei mondiali. Di seguito il report della società.

«L’Udinese ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti al Bruseschi per una seduta prevalentemente tattica in vista dell’Empoli. Il giocatore più atteso, quello che Sottil sperava di riavere in gruppo, ha invece proseguito nel programma differenziato in campo. Gerard Deulofeu si è limitato a della corsa assieme all’altro lungodegente Adam Masina, che lavora per tornare a disposizione in Primavera. Per il dieci bianconero anche lavoro a secco con allunghi, scatti e cambi di direzione».