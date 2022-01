Udinese, Deulofeu può partire: il Marsiglia fa sul serio per lo spagnolo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Udinese: le recenti prestazioni di Deulofeu avrebbero portato su di lui i riflettori del Marsiglia. La situazione

Gerard Deulofeu potrebbe lasciare l’Udinese già in questa finestra di calciomercato. Lo spagnolo ha segnato sei gol in questo campionato, con delle prestazioni che non sarebbero passate inosservate. E su di lui, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe l’interesse del Marsiglia.

L’Udinese non chiude alla cessione, ma valuta Deulofeu 20-25 milioni. Se il club francese dovesse presentarsi entro lunedì con quella cifra, allora si comincerà a trattare e i bianconeri potrebbero lasciarlo partire.