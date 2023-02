Udinese, ecco Thauvin: «C’è un motivo se ho scelto di venire qui»

Florian Thauvin, neo attaccante dell’Udinese, si presenta al suo nuovo pubblicato: le dichiarazioni del francese in conferenza

Florian Thauvin, attaccante dell’Udinese, si è presentato in conferenza stampa.

L’ARRIVO – «I primi giorni sono andati benissimo. Volevo ringraziare la Società e il Direttore per aver fatto il possibile per farmi venire qui, sono in uno dei campionati migliori del mondo. Sono molto contento, il club è bellissimo, le strutture sono impressionanti. Ho scelto l’Udinese perché ho ricevuto tante chiamate da parte della Società. Per un giocatore è importante sentire la fiducia e quando la Società ha un piano per lui. Adesso voglio subito ripagarla. Voglio dare una mano per vincere più partite possibili».