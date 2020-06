Udinese, Fofana: i break del francese fanno la differenza

I break di Fofana consentono all’Udinese di superare le linee di pressione. Pochi giocatori in Serie A vincono più dribbling

L’Udinese è una squadra molto fisica che ama attaccare in modo piuttosto diretto, lanciando sulle punte. Va detto però che i bianconeri possiedono in mezzo profili con notevoli qualità atletiche, con importanti capacità di strappo.

Un esempio è Fofana, i cui break in mezzo al campo danno imprevedibilità e pericolosità all’Udinese. Basti pensare che si tratta di uno dei giocatori con più dribbling vinti in campionato, ben 49. Solo sei giocatori in tutta la Serie A hanno fatto meglio di lui.