Udinese-Genoa highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 29° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio Friuli di Udine, i bianconeri guidati dal neo tecnico Igor Tudor affrontano i rossoblù di Cesare Prandelli. Udinese reduce dalla sconfitta di Napoli e a ridosso della zona retrocessione con 25 punti; Genoa (33) in posizione tranquilla e proveniente dal successo casalingo sulla Juventus. Nella gara d’andata, rossoblù e bianconeri pareggiarono per 2-2 al ‘Ferraris’. Adesso le due squadre tornano a sfidarsi: Udinese per tenersi fuori dalla zona retrocessione, Genoa per avvicinare la salvezza aritmetica.

UDINESE-GENOA 1-0 – Udinese subito in vantaggio, dopo appena 4 minuti: brutta palla persa da Rolon, contropiede perfetto finalizzato da Okaka che solo davanti a Radu non sbaglia.

UDINESE-GENOA 2-0 – Al 17′ del secondo tempo, Rolando Mandragora segna un bellissimo gol con un tiro di prima dalla lunga distanza! La palla termina alla destra della porta dopo un rimbalzo sul palo.

