Udinese, Gotti: «Grande dispiacere, pesa perdere al 90’»

Luca Gotti ha parlato al termine di Udinese-Napoli

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato al termine della sconfitta per 2-1 contro il Napoli.

DISPIACERE – «C’è grande dispiacere. Perdere al 90’ pesa ancora di più. Non meritavamo di perdere. Abbiamo concesso relativamente poco al Napoli considerando la grande qualità che hanno loro. Abbiamo fatto tante cose belle».

FUTURO – «Non ho nessun segnale negativo sul mio futuro. Per il resto non so nulla. Non avverto criticità».

SFORTUNA – «Di sicuro questa squadra non è stata aiutata dalla buona sorte in questo campionato. E anche oggi è andata così».