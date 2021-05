Udinese, Gotti: «Tre obiettivi raggiunti. Inter? Merita la festa»

Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia del match contro l’Inter

Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia del match contro l’Inter. Le sue dichiarazioni.

FESTA SCUDETTO INTER – «L’Inter merita la sua festa per il campionato che ha fatto. In campo l’Udinese cercherà di dare il massimo. L’Inter ci ha abituati a un certo tipo di mentalità. Mi aspettavo che facesse un simile percorso, piuttosto potevo aspettarmi che altre squadre potessero rimanere più a ridosso dei nerazzurri. Non solo Juventus e Napoli, ma anche la Roma».

BILANCIO STAGIONALE – «Abbiamo avuto un inizio e un finale di campionato terribili in termini di punti, pagando a caro prezzo le difficoltà, e una parte centrale a tratti molto buona. Dovevamo fare almeno 10 punti in più, dispiace non essere riusciti a migliorarci dallo scorso anno e a finire nella parte sinistra della classifica, per i tifosi e per il presidente. Tre obiettivi però li abbiamo ottenuti: quello di salvarsi, di farlo in un modo che non ha mai fatto veramente soffrire e di aver contribuito alla crescita di molti giocatori».

