Bravo si presenta: «Scelto l’Udinese per QUESTO motivo, voglio esserci al MONDIALE con la Spagna»

Le parole di Iker Bravo, nuovo attaccante spagnolo dell’Udinese, arrivato dal Bayer Leverkusen. Tutti i dettagli

Iker Bravo ha parlato nella conferenza stampa di presentazione all’Udinese.

PERCHE’ L’UDINESE – «Già prima dell’Europeo avevo deciso di venire all’Udinese, penso sia il club perfetto per me per crescere e voglio usare tutto il supporto che questo club può darmi per migliorare».

OBIETTIVI – «E’ la mia prima stagione dove avrò tanto spazio in prima squadra e voglio dare tutto per la squadra, anche se dovessi avere pochi minuti voglio mettermi a disposizione e fare tutto quello che posso per dare una mano. Spagna? Mi vedo a quel livello tra un paio d’anni, magari già al Mondiale».