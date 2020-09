Udinese, il Leeds non affonda il colpo: De Paul può restare

Calciomercato Udinese: il Leeds non alza l’offerta per De Paul che potrebbe così restare in bianconero

Rodrigo De Paul piace al Leeds, ma oggi scenderà ancora in campo con la maglia dell’Udinese. E potrebbe ancora per una stagione. A una settimana dal termine del calciomercato, infatti, il club inglese non sembra poter affondare il colpo.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Udinese continua a chiedere 35-40 milioni per l’argentina e il Leeds non avrebbe la forza economica per arrivare simile cifra. E così De Paul potrebbe restare ancora un altro anno in bianconero.