Infortunio Lucca, ore di attesa a Udine: Cioffi prepara il sostituto

In casa Udinese si attende l’esito degli esami medici per l’infortunio di Lucca: Cioffi intanto ha già scelto il sostituto

Mentre l’Udinese prepara la sfida contro il Sassuolo, Cioffi aspetta di conoscere l’esito degli esami medici di Lucca, fermo per infortunio durante la sosta nazionali. Come riportato dal Messagero Veneto, filtra un cauto ottimismo, vista anche la lungimiranza dello staff medico azzurro che ha fatto sapere ai friulani che l’attaccante non ha riportato un infortunio ma solo uno stato di affaticamento, ma che ha deciso di preservarlo nella sfida con l’Ecuador.

Intanto Cioffi ha già scelto il sostituto: in caso di forfait di Lucca al suo posto giocherà il brasiliano Brenner, che ha superato nelle gerarchie Success e che nell’amichevole contro il Padova è andato in gol.