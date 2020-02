Udinese Inter: i nerazzurri soffrono le ricezioni di De Paul

L’Udinese ha trovato spesso De Paul tra le linee. L’Inter deve aggiustare qualcosa in fase difensiva quando gioca Eriksen

Nonostante la vittoria, l’Inter ha concesso abbastanza contro l’Udinese. Diverse situazioni tattiche si sono ripetute. Una tra tutte, le ricezioni di De Paul tra le linee. Con Eriksen in campo, quello dell’Inter in fase difensiva non era il solito 532, bensì un 5212 in cui il danese si occupava soprattutto di Mandragora.

Vecino e Barella avevano così tanto campo da coprire in orizzontale, con l’Udinese che riusciva a trovare spesso De Paul tra le linee. Un esempio nella slide sopra, situazione da cui può provare il tiro in porta