Udinese Inter, Lautaro Martinez: «È importante essermi ritrovato»

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato dopo la vittoria per 3-2 sul campo dell’Udinese

Il capitano dell’Inter Lautaro Martinez è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il successo sul campo del’Udinese con tanto di doppietta.

SUL MATCH – «Credo che abbiamo sofferto un po’, sapevamo la squadra che affrontavamo e questo è sempre un campo difficile per noi. Dopo il derby abbiamo parlato meno e lavorato tanto, credo che si sia visto in campo».

SENSAZIONI PER IL GOL RITROVATO – «Sicuramente è importante per me, l’attaccante cerca sempre di fare gol. Io lavoro al contrario, prima lavoro per la squadra, poi se riesco a segnare meglio ancora. L’importante è che la squadra deve vincere».

COSA SERVE ADESSO? – «Atteggiamento giusto, lavorare sempre di più e restare umili. Questo è quello che ci diciamo e che dobbiamo dimostrare».