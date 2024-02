Udinese Lucca: «I veterani della squadra ci aiutano molto»

Le parole di Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese, a DAZN Talks: «Abbiamo tanta fiducia in Cioffi, ci salveremo facilmente»

L’attaccante dell’Udinese Lorenzo Lucca ha parlato a DAZN Talks. Di seguito le sue parole.

PRIMA ESPERIENZA IN SERIE A – «Siamo tanti giocatori alla prima esperienza in Serie A, e siamo forse la squadra più giovane nella competizione per quanto riguarda l’età media. È un anno importante sia per me che per altri miei compagni, dato che devono mostrare le loro qualità. Siamo un gruppo molto sereno, ci alleniamo molto bene e ascoltiamo la società e il mister, visto che noi ci fidiamo tanto di lui, come lui pretende tanto da noi. Dobbiamo solo cercare di portare a casa più punti possibile, e la salvezza arriverà in modo tranquillo, ne sono certo».

AIUTO DEI VETERANI – «La squadra è formata da tanti giovani ma ci sono anche giocatori di grande esperienza come Thauvin, Pereyra, Walace, che oltre ad aver accumulato molte presenze in Serie A, hanno girato anche fuori dall’Italia. Avendo loro un bagaglio di esperienze così elevato, può essere d’aiuto a noi giovani. Soprattutto durante l’allenamento, quando arrivi da una sconfitta o da un pareggio (come quello con il Cagliari), potresti abbatterti durante la settimana, mentre loro ci tengono sempre vivi e ci danno una grossa mano».