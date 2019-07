Udinese, Mandragora: «Vorrei tornare in un top club come la Juventus»

Udinese, Rolando Mandragora ha parlato del suo futuro e di quello di Rodrigo De Paul in bianconere. Le sue parole

Rolando Mandragora, centrocampista dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Il giocatore ex Juventus ha parlato del futuro del suo compagno di squadra, Rodrigo De Paul e delle sue ambizioni personali. Ecco le sue dichiarazioni.

DE PAUL – «Importante per quello che ha dimostrato l’anno scorso, con le prestazioni, con i gol, con gli assist che ha fornito. Se continua con noi non può che farci piacere, poi son delle scelte che spettano a lui per il prosieguo della sua carriera: tutti abbiamo ambizioni diverse».

FUTURO ED AMBIZIONI – «In questo momento sono un giocatore dell’Udinese e all’Udinese devo pensare. Io coltivo sempre il desiderio di poter tornare in un top club come la Juventus».