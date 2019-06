Udinese, Mandragora: «Se vinciamo l’Europeo mi taglio i capelli a zero»

Rolando Mandragora ha fatto un fioretto in caso di vittoria dell’Europeo Under 21 casalingo, ormai ai nastri di partenza

Domenica l’Italia Under21 farà il suo esordio all’Europeo Under 21 che si svolgerà in italia e San Marino. Spera di poter essere protagonista di questa manifestazione, Rolando Mandragora centrocampista dell’Udinese, il quale ha fatto un fioretto in caso di vittoria finale.

«È un motivo di grande orgoglio rappresentare questi colori in una manifestazione cosi importante, non vedo l’ora che inizi l’europeo. Sollevare la coppa in casa sarebbe un sogno, ma ci sono molte squadre forti, le squadre che possono darci più fastidio sono la Spagna nella prima gara ma anche l’Inghilterra e la Germania sono delle squadre forti. Avere la fascia da capitano mi da delle grosse responsabilità ma allo stesso tempo mi da un grande onore nel rappresentare i colori azzurri. La mia promessa è che se vinciamo l’europeo mi taglio i capelli a zero»