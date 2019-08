Udinese Milan, Becao a segno. Primo gol in assoluto per il brasiliano

Udinese Milan, Becao sblocca la partita con un colpo di testa. È il primo gol in assoluto nella carriera del difensore brasiliano

A sbloccare la gara tra Udinese e Milan è stato Rodrigo Becao, neo acquisto dell’Udinese. Con una precisa incornata ha trafitto al minuto 71 Gigio Donnarumma, che poco ha potuto sul preciso gesto tecnico del classe 1996.

Il dato curioso è rappresentato dal fatto che questa marcatura è il primo gol in assoluto della carriera del difensore, che non era stato in grado di iscriversi al tabellino né col Bahia né col Cska Mosca.