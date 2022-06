Udinese, ora è UFFICIALE: Andrea Sottil è il nuovo allenatore

Andrea Sottil è il nuovo allenatore dell’Udinese. Lo comunica lo stesso club friulano con una nota ufficiale sui propri canali

IL COMUNICATO – «Un cerchio che si chiude, passato e presente si intrecciano per continuare la grande storia bianconera. Udinese Calcio è lieta di riabbracciare Andrea Sottil. E’ lui, infatti, il nuovo allenatore della Prima Squadra: ha siglato un contratto che lo lega al club fino al 30 giugno 2023 con opzione per la stagione successiva. Adesso per Andrea Sottil è il tempo di tuffarsi nella nuova avventura in bianconero per riabbracciare l’Udinese e tornare ad ottenere anche in panchina grandi soddisfazioni. Il mister porta con sé i collaboratori Ignazio Cristian Bella, Gianluca Cristaldi e Salvatore Gentile».