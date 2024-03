Padelli sul razzismo: «C’è troppa ignoranza in giro»

Il portiere dell’Udinese Daniele Padelli ha voluto parlare della campagna contro il razzismo in Serie A. Ecco le dichiarazioni

Per la campagna “Keep Racism Out”, il portiere dell’Udinese Daniele Padelli ha voluto parlare del razzismo nel calcio.

«Squadra è diventare fratello di quello che sta di fianco a me, aiutarlo e farmi aiutare per crescere come giocatore e persona. C’è troppa ignoranza e paura a parlare di questi temi, ma le iniziative come la campagna ‘Keep Racism Out’ aiutano molto. L’Udinese si impegna da quasi 30 anni in questo processo di crescita, coinvolgendo giocatori da ogni angolo del mondo»