Udinese Roma: i giallorossi i rigori non li sbagliano mai. 7 centri su 7, 4 marcatori diversi, Ranieri è tranquillo quando c’è da batterne uno

Udinese Roma: i giallorossi i rigori non falliscono mai. 7 gol su 7, quattro marcatori diversi, Ranieri è tranquillo. L’analisi

Una vittoria di rigore, quella della Roma sull’Udinese, un uno-due a capovolgere la situazione di svantaggio determinata nel primo tempo dal destro di Lucca sotto la traversa. Dagli undici metri si conferma come i giallorossi siano infallibili. E se mai dovessero decidere una gara dal dischetto, hanno pronti al bisogno un bel gruppo di giocatori. La squadra non ha un solo specialista. E si spiega così il 7 su 7 infilato in questa stagione.

Oggi il compito è stato diviso tra Pellegrini e Dovbyk. Il centrocampista aveva concorso all’azione del penalty, era lui ad avere la palla tra i piedi quando ha toccato poi la mano di Kabasele. Esecuzione fredda, centrale, non forte ma Sava si era già buttato. Per Lorenzo è il primo gol su rigore di quest’anno. Il punto del 2-1 lo ha invece firmato Dovbyk. A procurare la possibilità è stata un’accelerazione di El Shaarawy, che ha anticipato di poco il portiere di casa (decisione molto discussa).

Per l’ucraino è il terzo centro dopo quelli alla Dinamo Kiev e al Bologna: in tutti i casi ha sempre mandato la palla dalla parte opposta a quella battezzata da chi aveva il compito di opporsi. Gli altri 3 rigori del 2024-25 sono tutti argentini, 2 trasformati da Dybala e uno da Paredes. Ranieri ha così a disposizione almeno 4 rigoristi testati.