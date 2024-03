Udinese, la peggior media punti dal 2018 fino ad ora. I numeri - Calcio News 24

I precedenti dell’Udinese parlando di media punti in Serie A: le stagioni parlando a confronti dal 2018/2019 fino ad ora

L‘Udinese non naviga in acque abbastanza tranquille, rischiando di finire in Serie B. Si tratta del peggior gruppo bianconero di sempre ? Ecco un confronto con le altre stagioni.

UDINESE 2023/2024 – 0,93

UDINESE 2022/2023 – 1,21

UDINESE 2021/2022 – 1,24

UDINESE 2020/2021 – 1,05

UDINESE 2019/2020 – 1,18

UDINESE 2018/2019 – 1,31