Udinese, Soldati: «Vorremmo rimandare la gara contro la Fiorentina»

Il presidente esecutivo dell’Udinese, Franco Soldati, ha parlato del possibile rinvio del match contro la Fiorentina

Parole importanti arrivano da Franco Soldati, presidente esecutivo dell’Udinese, che spiega le intenzioni del club friulano in vista del match contro la Fiorentina. Le parole del dirigente bianconero a FirenzeViola.it.

«Noi personalmente siamo dell’idea di rimandare la partita a data da definirsi e quindi di non scendere in campo sabato». La Fiorentina rimane in continuo contatto con l’Udinese.