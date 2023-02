Udinese, Sottil: «Molto dubbio il loro rigore, noi abbiamo dato tutto»

Le parole di Andrea Sottil dopo la sconfitta dell’Udinese: «La mia squadra ha fatto una grandissima partita contro una corazzata»

Andrea Sottil ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta dell’Udinese a San Siro contro l’Inter. Di seguito le sue parole.

SCONFITTA – «La mia squadra ha fatto una grandissima partita contro una corazzata come l’Inter. Il rigore era molto dubbio, ma poi abbiamo reagito e siamo andati a giocare nella metà campo avversaria, costruendo un gran gol. Nel secondo tempo, sapevamo che l’Inter sarebbe partita forte ma abbiamo resistito e poi abbiamo avuto la palla per andare in vantaggio: dovevamo gestire meglio la situazione di cinque contro due. I ragazzi han dato tutto, hanno fatto una partita di qualità, pressing e organizzazione: con le nostre qualità, in situazione di superiorità numerica bisogna fare gol».

COSA MANCA NEGLI ULTIMI METRI – «Ormai abbiamo a disposizione statistiche di ogni tipo, la mia squadra offre sempre prestazioni importanti. L’Udinese è tra le squadre che tirano di più in porta, è nelle prime tre per numero di palloni giocatori dentro l’area di rigore ma davanti non stanno arrivando i gol: magari per scelta sbagliata o per una conclusione non precisa, non c’è cattiveria. Anche oggi sorridevo con rammarico: questo è il calcio, dobbiamo migliorare sotto porta ma ci stiamo lavorando. E’ un peccato non raccogliere niente da questa sfida. Questa squadra offre sempre la prestazione, stiamo raccogliendo poco ma dobbiamo mantenere la testa alta».