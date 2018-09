Nel post partita di Udinese-Torino il centrocampista Berenguer sottolinea la sua sfortuna col VAR dopo il secondo gol regolare annullatogli

Nel pomeriggio il Torino pareggia in trasferta con l’Udinese. Al gol di De Paul al 28esimo segue quello di Meite al 48esimo che fissa il risultato sull’1 a 1. La partita, così come tutta la giornata odierna, è stata però segnata dal VAR. Ad Alejandro Berenguer è stato infatti annullato un gol regolare grazie all’utilizzo della moviola in campo. L’anno scorso al calciatore spagnolo era successa la stessa cosa nella sfida con il Bologna. La sua rete era stata annullata per posizione di fuorigioco di Belotti ma in queste situazioni non è possibile da regolamento utilizzare il VAR.

«Abbiamo fatto di tutto per vincere la partita. – ha detto Berenguer ai microfoni di Sky Sport nel post partita – Non sono stato fortunato con il gol annullato, già l’anno scorso col VAR mi era capitato. Continuiamo a lavorare per vincere le prossime. Sì, l’episodio di oggi è stato simile a quello di Bologna. Devo ancora rivederlo. Sono un po’ sfortunato, quello sì. Penso che abbiamo fatto bene comunque».

A fine partita anche l’allenatore granata Walter Mazzarri ha sottolineato come la sua squadra avrebbe meritato la vittoria e che è stato il campo a penalizzarla.