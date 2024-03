Udinese Torino, probabili formazioni: un ballottaggio per Juric, ma è emergenza difesa

Udinese Torino è il match valido per la giornata numero 29 di Serie A, ecco le probabili formazioni e le scelte di Cioffi e Juric per la gara

Ultima giornata di Serie A prima della sosta Nazionali. Da domani infatti, i venti club del massimo campionato italiano scenderanno in campo prima di lasciare momentaneamente la scena in favore degli azzurri di Luciano Spalletti. Tra gli incontri che a tal riguardo il calendario propone, una menzione speciale merita Udinese-Torino. Le due compagini saranno impiegate sabato pomeriggio (ore 15.00) tra le mura del Bluenergy Stadium, per un confronto che promette grande spettacolo e altrettanto divertimento.

Il motivo? Semplice, la squadra guidata da Gabriele Cioffi e quella targata Ivan Juric si trovano in un crocevia fondamentale delle rispettive stagioni. Se il club friulano è in fatti in piena lotta per non retrocedere, quello sabaudo è aggrappato alle ultime speranze per raggiungere una casella valida per qualificarsi ad una competizione europea il prossimo anno. Proprio per questo è auspicabile immaginare che ambo i tecnici cercheranno di schierare in campo la loro miglior formazione possibile. Niente mezzi termini, nessuna mezza misura. Chiudere con un risultato positivo prima della sosta è imperativo per entrambe le società, altrimenti sarà a tutti gli effetti fallimento (o quasi).

Per quanto concerne le possibili scelte di Ivan Juric, è innegabile constatare come il condottiero di Spalato dovrà fare i conti con le pesanti defezioni nel suo undici titolare. Difesa in primis. Oltre al lungodegente Perr Schuurs, il tecnico granata non potrà fare i conti anche su Koffi Djidji (lesione tendinea, 40 giorni di stop per lui). Sempre nel proprio reparto difensivo è invece in dubbio la presenza anche di Lovato (reduce da una noia al polpaccio), difficile comunque che l’ex Salernitana verrà rischiato.

Davanti a Milinkovic-Savic ecco dunque i due inamovibili Buongiorno, Rodriguez, con Sazanov a completare il terzetto difensivo. Davanti al georgiano (osservato speciale anche in previsione del prossimo campionato), Bellanova e Masina andranno ad occupare le corsie laterali. Mentre Linetty e uno tra Ricci o Gineits sono pronti a scendere in campo in mediana. Quello tra l’ex Empoli e il giovane lituano è difatti l’unico vero ballottaggio che tiene banco alla vigilia del match e con ogni probabilità Juric scoprirà le sue carte a pochi minuti dal riscaldamento in pre-partita.

In attacco infine, ecco tornare il terzetto titolare, dopo la “sorpresa” Pellegri schierata – senza gli esiti anelati – nell’ultima contro il Napoli. Juric si affiderà quindi ancora una volta alle doti di Vlasic sulla trequarti, con il suo connazionale ad agire alle spalle del tandem Zapata-Sanabria. Così, la probabili formazione della scuderia sabauda con l’Udinese e a noi non resta che attendere il calcio d’inizio.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Giannetti, Kristensen; Pereyra, Samardzic, Lovric, Walace, Kamara; Thauvin; Lucca

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Sazonov, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Masina; Vlasic; Sanabria, Zapata