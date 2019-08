UEFA Men’s Player of the year: ecco i tre candidati – VIDEO

UEFA Men’s Player of the year: ecco i tre candidati che si contenderanno il titolo. Premiazione il 29 agosto, in concomitanza con i sorteggi – VIDEO

I sorteggi per la Champions Legaue si avvicinano e anche le prime premiazioni. La Uefa ha diramato la lista dei tre migliori giocatori della passata stagione.

Virigil Van Dijk, e i protagonisti del dualismo del secolo Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Premiazione prevista proprio in occasione dei sorteggi della Champions League, in programma il 29 agosto, come di consueto, a Nyon.