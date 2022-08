UFFICIALE Cutrone torna a casa: è un nuovo attaccante del Como

Il Como ha annunciato l’arrivo di Patrick Cutrone che torna nella città in cui ha cominciato a giocare a calcio

Attraverso una nota ufficiale, il Como ha annunciato il tesseramento dell’attaccante Patrick Cutrone.

IL COMUNICATO – «Il Como 1907 è lieta di annunciare l’ingaggio dell’attaccante Patrick Cutrone dal Wolverhampton con un contratto triennale».

LE PAROLE DI CUTRONE – «Poter giocare e rappresentare il club della mia città è un vero onore. È qui che sono cresciuto, dove ho tirato i primi calci a un pallone, dove si trovano il mio cuore, la mia famiglia e i miei amici. Poter tornare a Como come calciatore è una delle gioie più grandi. Per questo la trattativa è stata breve, appena ho sentito dell’interessamento del Como non ho avuto dubbi: era il trasferimento giusto. Naturalmente ho seguito il percorso del club e conosco già molti membri della squadra. La Serie B è un campionato molto difficile, ma sono convinto che potremo dire la nostra. Affronteremo partita per partita, ma sono convinto che faremo un buon campionato».