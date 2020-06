Il Consiglio Federale ha ratificato tre recessioni dalla Serie C alla Serie D promuovendo anche nove squadre

Il Consiglio Federale ha ratificato alcuni verdetti tra Serie C e D. Tornano in Serie D Gozzano, Rimini e Rieti mentre le altre retrocesse saranno figlie dei playout.

Contestualmente la FIGC ha ratificato anche la promozione in Lega Pro delle nove società prime nei gironi della LND. Salgono dunque in Serie C: Mantova, Grosseto, Lucchese, Pro Sesto, Matelica, Bitonto, Palermo, Campodarsego e Turris