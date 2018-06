Il Congresso della FIFA ha ufficialmente assegnato i Mondiali 2026 a Stati Uniti, Canada e Messico, sconfitta la candidatura del Marocco

Un Mondiale che prenderà il via tra 48 ore in Russia. Un altro già programmato da tempo, con polemiche annesse, nel 2022 in Qatar che si giocherà eccezionalmente d’inverno. Infine quello del 2026 assegnato oggi. La Fifa ha, infatti, assegnato il Mondiale 2026 a Canada, Messico e Usa che hanno battuto in finale la candidatura del Marocco grazie al 67% delle preferenze contro il 33% raccolto dai maghrebini. Gli Stati Uniti hanno già ospitato il campionato del mondo nel 1994, quando vinse il Brasile, mentre il Messico ospitò il Mondiale 1970 dove a trionfare fu di nuovo l’incredibile Brasile di Pelè.

Sarà il primo Mondiale che coinvolgerà tre nazioni diverse, quasi un intero continente. Sarà anche il primo Mondiale a 48 squadre dopo la rivoluzione Fifa, con una maggiore presenza di squadre Africane ed asiatiche: 16 squadre europee, 9 africane, 8 asiatiche, 6 del Centro-Nord America, 6 del Sud America, 1 dell’Oceania e due dai playoff.