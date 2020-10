UFFICIALE Luperto e Siligardi sono due nuovi giocatori del Crotone

Nelle ultime ore disponibili il Crotone ha messo a segno due colpi in entrata: sono arrivati sia Luperto che Siligardi

Crotone protagonista nell’ultimo giorno di calciomercato. Il club calabrese ha ufficializzato gli arrivi di Luperto e Siligardi. I comunicati.

«Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Parma Calcio 1913 le prestazioni sportive del calciatore Luca Siligardi.

Nato a Correggio il 26 gennaio 1988, Siligardi è un mancino naturale, duttile, veloce e molto dotato tecnicamente».

«Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla Società Sportiva Calcio Napoli le prestazioni sportive del calciatore Sebastiano Luperto.

Nato a Lecce il 6 settembre del 1996 Sebastiano cresce proprio nella squadra della sua città dove esordisce anche in Prima squadra ad agosto 2013, ancora 16enne, in Coppa Italia per poi essere acquistato dal Napoli poche settimane dopo».