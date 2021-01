Ecco le ultime notizie della Serie A aggiornate sulle ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24

Ore 11:48 – Il rinnovo di Dybala – La dirigenza della Juventus è pronta ad incontrare Jorge Antun, l’agente di Paulo Dybala. Motivo dell’incontro: il rinnovo di contratto dell’argentino. Secondo Tuttosport la Juventus metterà sul tavolo la stessa proposta presentata nei mesi scorsi, ovvero un ingaggio da 10 milioni a stagione più 2 di bonus.

Ore 11:12 – Terza positività nello Spezia – Lo Spezia ha annunciato che Simone Bastoni è risultato positivo al tampone per il coronavirus e salterà la gara di questo pomeriggio contro il Verona. Si tratta del terzo caso nella squadra ligure dopo Ricci e Acampora. Il resto della squadra di Vincenzo Italiano è risultato negativo al tampone. La sfida del Picco non è quindi a rischio rinvio.

Ore 10:54 – Callejon lascia la Fiorentina? – L’avventura di Josè Callejon alla Fiorentina sembra già essere arrivata ai titoli di coda. Lo riporta Tuttosport partendo dalle parole del tecnico viola Cesare Prandelli, il quale ieri in conferenza stampa ha spiegato che al momento lo spagnolo è penalizzato dal modulo. Callejon ha un contratto sino al 2022 a 4,5 milioni lordi l’anno e anche questo aspetto potrebbe pesare sulla decisione della dirigenza viola di separarsi dallo spagnolo a pochi mesi di distanza dal suo arrivo a Firenze.

Ore 10:12 – Il Napoli su Zaccagni – Il Napoli ha presentato un’offerta al Verona per Mattia Zaccagni. Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport la proposta è stata di otto milioni di euro mentre gli scaligeri ne chiedono almeno 15. La trattativa resta comunque aperta ma la società di Aurelio De Laurentiis dovrà battere la concorrenza di Lazio, Roma e Milan che già nelle scorse settimane hanno mostrato grande interesse per il giocatore.

Ore 9:43 – D’AVERSA PER GIAMPAOLO – E’ Roberto D’Aversa il candidato principale del presidente del Torino Urbano Cairo per sostituire Marco Giampaolo in caso di esonero del tecnico granata. Lo riporta Tuttosport segnalando che la dirigenza granata da mesi ha preso contatto con il tecnico e che alcuni intermediari sono al lavoro per sciogliere il contratto che sino al 2022 lega D’Aversa al Parma. Sul piatto ci sono circa 3,5 milioni lordi. Se Cairo non dovesse trovare l’accordo con il club ducale le alternative sono Davide Nicola e Roberto Donadoni.

Ore 9:11 – ADL FURIOSO – Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intenzionato a punire Victor Osimhen con una multa salatissima dopo il video in cui viene ripreso senza mascherina nel corso dei festeggiamenti per il suo compleanno. De Laurentiis, secondo quanto riferisce Tuttosport, sarebbe andato su tutte le furie dopo aver visto il video e per questo motivo vuole dare una punizione esemplare all’attaccante nigeriano affinché situazioni del genere non si ripetano.

Ore 8:51 – CAICEDO ALLA FIORENTINA – Come riporta Il Corriere della Sera, mercoledì mattina, nell’imminenza di Lazio-Fiorentina, gli avvocati di Felipe Caicedo incontreranno a Roma il d.s. viola Pradè, che ufficializzerà l’offerta da inoltrare al club biancoceleste. Saranno gli stessi agenti del giocatore a parlarne con Tare; all’incontro dovrebbe partecipare lo stesso Caicedo, che ribadirà la volontà di andare via. L’offerta della Fiorentina dovrebbe essere di 5 milioni, su questa base potrà svilupparsi una trattativa anche in base alla volontà di Lotito

Ore 8:33 – INTER, MERCATO POVERO – Antonio Conte non si aspetta nulla dal mercato dell’Inter nel corso della sessione invernale. E’ quanto riferisce Correre della Sera ricostruendo quello che è stato il diktat del presidente Steven Zhang. Ci saranno dei colpi ma solo autofinanziati dato che i nerazzurri, così come tutte le altre squadre di Serie A, hanno subito importanti perdite economiche a causa della pandemia. I conti della società sono definiti da Corriere ‘in sofferenza’.

Ore 08:02 – SERIE A VS SANREMO – La Lega Serie A potrebbe anticipare il calcio d’inizio delle partite della 25a giornata di Serie A, in programma tra il 2 e il 4 marzo, per evitare la sovrapposizione con il Festival di Sanremo. Per questo motivo il calcio d’inizio delle sfide della della 25a giornata potrebbe essere anticipato alle 19:00. A conferma di questa teoria c’è il fatto che la Lega Calcio quando ha pubblicato anticipi e posticipi delle gare dalla 17a di andata alla 10a di ritorno ha escluso proprio le partite della della 25a giornata.