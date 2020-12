Ecco le ultime notizie della Serie A aggiornate sulle ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24

Ore contate per Maran – La sfida con la Fiorentina sarà decisiva per il futuro di Rolando Maran. In caso di sconfitta, l’esonero è scontato

Gattuso, il rinnovo è pronto – I tifosi del Napoli come regalo di Natale riceveranno il rinnovo di contratto del tecnico Gennaro Gattuso. I dettagli dell’accordo

Veretout, allarme rientrato – E’ meno grave del previsto l’infortunio di Jordan Veretout. Il centrocampista francese potrebbe già essere in campo contro il Sassuolo

Nessuno come Lukaku – L’Inter si gode lo straordinario momento di forma di Romelu Lukaku, il miglior marcatore nelle coppe europee nel 2020