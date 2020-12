Inter, Barella lavora a parte: a riposo contro il Bologna?

L’Inter si è allenata oggi pomeriggio sui campi di Appiano Gentile in vista del match di sabato sera contro il Bologna. A parte Barella

L’Inter si è allenata oggi pomeriggio sui campi di Appiano Gentile in vista del match di sabato sera contro il Bologna. Ancora lavoro differenziato per Nicolò Barella, he sta convivendo con un affaticamento al polpaccio.

Come riporta Sky Sport è difficile ipotizzare un suo impiego da titolare contro il Bologna ma per avere certezze al riguardo bisognerà aspettare la rifinitura di domani.