Fonseca: «Spero di recuperare Veretout contro il Sassuolo. Mayoral sta crescendo»

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro lo Young Boys.

MATCH – «Era importante ritornare a giocare bene e a vincere. Siamo arrivati primi che era importante conseguire questo risultato».

CALAFIORI – «Mi è piaciuta molto la sua partita. Calafiori sta crescendo e per me è importantissimo sentire questo che tutti i giocatori vogliono giocare».

MAYORAL – «Sta crescendo partita dopo partita, ha lavorato molto per la squadra e ha fatto una grandissima partita».

INFORTUNATI – «Ho speranza di recuperare Veretout, con Smalling sono più pessimista. Penso che sarà difficile averlo contro il Sassuolo, così come Mancini. Monitoriamo Veretout che non ha avuta alcuna lesione».

MANCATO CORAGGIO A NAPOLI – «È vero che abbiamo avuto problemi difensivi ma la squadra non ha sentito consapevolezza di quello che è successo nella partita. Gli abbiamo fatto giocare, in tutti i momenti la squadra deve avere coraggio di giocare e avere la palla. Problema di personalità? No, è stato un giorno difficile. Solo questo».