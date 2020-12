Ecco le ultime notizie della Serie A aggiornate sulle ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24

Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24.

Ore 13:57 – La cessione del Genoa – Secondo quanto riferito dalla versione genovese di Repubblica, il presidente del Genoa Enrico Preziosi avrebbe chiuso l’accordo per la cessione del club ma un contrattempo legato al primo bonifico al momento ha fatto saltare l’operazione. Preziosi è stato in trattativa con una cordata piemontese con ai vertici Pier Domenico Garrone con la quale era stato trovate anche l’accordo sulle cifre: 30 milioni più l’intero monte debito. Al momento delle firme, però, la prima tranche del pagamento non era stata ancora bonificata e per questo motivo la cessione definitiva del club è slittata a metà gennaio.

Ore 13: 22 – La sala VAR unica – Marcello Nicchi, presidente dell’AIA, ha fatto un bilancio sugli arbitri in questo 2020: ecco le sue parole anche sulla sala VAR unica.

Ore 12:56 – Lazio, rinnovo Inzaghi – l sogno di molti tifosi è quello di vedere alla Lazio un’era targata Inzaghi. L’intesa sul rinnovo non è ancora stata raggiunta, ma – come spiega l’edizione odierna de La Repubblica – il nodo da sciogliere non è basato sull’ingaggio. Secondo il quotidiano, il rapporto tra Lotito ed il mister non sarebbe più idilliaco e l’ombra di Allegri (conteso tra Premier, Inter e Real) sembra una minaccia che mina la stabilità interna. Il rinnovo è in stallo, ma prima del 4 gennaio – giorno in cui il presidente farà ritorno da Cortina – non se ne riparlerà. Sarà da discutere e capire se, effettivamente, le parti vogliono continuare insieme.

Ore 12:13 – Doppio infortunio per la Roma – Secondo quanto riferito da Il Messaggero, la Roma non potrà contare su Leonardo Spinazzola e Antonio Mirante in occasione della partita contro della Sampdoria del 3 gennaio. Il terzino sinistro ha riportato una lesione di primo grado ai flessori della coscia sinistra, mentre il portiere ha subito lo stesso infortunio alla gamba destra durante il match contro il Cagliari chiedendo il cambio al 73’. Conteggiando anche questi due infortuni, sono i 15 i problemi muscolari riscontrati dai giocatori della Roma dall’inizio della stagione.

Ore 11:58 – Inter, come aggirare la crisi – Il 2021 sarà un anno intenso per l’Inter visti i tanti rinnovi di contratto da ufficializzare: questa la strategia del club nerazzurro.

Ore 11:01 – Pastore non rescinde – Esattamente sei mesi fa, il 28 giugno, Javier Pastore giocava la sua ultima partita. Ad agosto si è operato all’anca in Spagna e adesso, almeno dal punto di vista medico, è pronto per tornare subito in gruppo. A partire da domani. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la rescissione (Pastore ha un contratto da oltre quattro milioni fino al 2023) non è un argomento, un addio a giugno forse sì. Prima però l’argentino ha bisogno di giocare e la Roma è dello stesso avviso, non fosse altro per non svalutare un capitale.

Ore 10:34 – La rivoluzione del Torino – Secondo La Stampa il Toro cambierà pelle perché all’orizzonte si profila uno scenario, almeno nelle intenzioni, che dovrebbe raccontare, tra entrate ed uscite, di sette mosse. Cominciando dai possibili saluti, variabile necessaria per dare una scossa allo spogliatoio, in prima fila c’è Nkoulou, signore indiscusso della difesa granata fino al Ferragosto di un anno fa. In uscita ci sono anche Meitè (Francia o Premier League le probabili destinazioni), Zaza (il ragazzo di Policoro, però, vorrebbe rimanere) ed i giovani Edera e Millico. L’identikit dell’attaccante chiamato a fare da spalla a Belotti sembra rispondere al nome di Cutrone, in partenza dalla Fiorentina. Un’idea potrebbe essere Krunic, oggi poco, pochissimo utilizzato al Milan e cinque stagioni fa con Giampaolo ad Empoli, ma anche Vecino

Ore 10.00 – Milan, le ultime sul rinnovo di Calhanoglu – Il turco continua a chiedere 5 milioni, il Milan fermo a 3,5. I dettagli.

Ore 9.40 – Napoli, Fabian Ruiz rifiuta il rinnovo – Lo spagnolo vorrebbe tornare a giocare in Liga e rifiuta il rinnovo con il Napoli. Le ultime.

Ore 9.30 – Calciomercato Inter, spunta Origi – Il belga lascerà Liverpool e potrebbe essere preso come vice Lukaku. I dettagli.

Ore 9.20 – Recupero Juve-Napoli – Prende sempre più quota l’ipotesi recupero fissato al 13 febbraio. I dettagli.

Ore 9.10 – Sampdoria, Ramirez ai saluti – Il giocatore della Sampdoria partirà a gennaio, sulle sue tracce Atalanta e Torino. I dettagli.

Ore 9.00 – Lazio, i nomi per sostituire capitan Lulic – Il bosniaco non dà garanzie e Inzaghi vorrebbe un sostituto all’altezza. I nomi.

Ore 8.40 – Incontro Agnelli-De Laurentiis – I presidenti di Napoli e Juve si sono incontrati a Firenze. Ecco i temi trattati.

Ore 8.30 – Mercato Milan: caccia al vice Ibrahimovic – Tutti i nomi sul tavolo di Maldini e Massara per il sostituto dello svedese. I dettagli.

Ore 8.20 – Mercato Inter: Gervinho e Paredes in, Eriksen Pinamonti out? – Il club nerazzurro domani si incontrerà con Conte per pianificare il mercato di gennaio. I dettagli.