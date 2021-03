Ore 10.48 – Roma, Juan Jesu negativo – Il difensore della Roma Juan Jesus ha comunicato sulla propria pagina Instagram di essere risultato negativo al coronavirus.

Ore 10.33 Inter, Vecino negativo – Dopo Samir Handanovic, anche Matias Vecino è risultato negativo al tampone per il coronavirus. L’uruguaiano era risultato positivo lo scorso 18 marzo insieme a Stefan De Vrij. Prima di tornare a disposizione del tecnico Antonio Conte, Vecino dovrà svolgere i controlli medici necessari per aggiornare l’idoneità sportiva

Ore 10.12 – Coppia Italia – La finale di Coppa Italia fra Juventus e Atalanta non si disputerà a Roma per la prima volta dal 2008. Ecco quanto incassa la Lega Serie A.

9.52 – UFFICIALE, Inter ecco il nuovo logo – L’Inter ha presentato il suo nuovo logo. I nerazzurri abbandoneranno quello disegnato nel 1908 da Giorgio Muggiani, illustratore e fondatore del club. Come da indiscrezioni, si tratta un logo più minimale, in cui spiccano le lettere I e M, chiaro riferimento a FC Internazionale Milano.

Ore 9.40 – Milan, le parole di Tomori – Fikayo Tomori ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha fatto un primo bilancio della sua esperienza al Milan: «Al Milan mi sono sentito a casa a non decido solo io. Mi diverto, mi godo l’attimo, sono felice di essere qui. Al futuro, sinceramente, non penso». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA

Ore 9.33 – Mertens riposa – Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport, il Napoli potrebbe decidere di far riposare Dries Mertens contro il Crotone alla ripresa del campionato. L’infortunio alla spalla sinistra rimediato con il Belgio non preoccupa ma Gennaro Gattuso potrebbe preservarlo in vista degli impegni contro Juventus del 7 aprile e contro la Sampdoria dell’11 aprile.

Ore 9.04 – Roma, il punto su Mkhitaryan – I controlli svolti ieri presso Villa Stuart da Henrikh Mkhitaryan hanno confermato che l’armeno non giocherà contro il Sassuolo

Ore 8.55 – Juventus, capitolo cessioni – Secondo quanto rivelato da Gazzetta dello Sport, la Juventus potrebbe cedere Aaron Ramsey e Adrien Rabiot, che non hanno convinto tra ingaggio e dubbi legati alla tenuta fisica. I dettagli

Ore 8.33 – Non solo Zaccagni – Comincia a prendere forma il Napoli della prossima stagione e secondo Gazzetta dello Sport al momento il tecnico in pole per sostituire Gennaro Gattuso è Ivan Juric. Con lui dal Verona potrebbe arrivare Mattia Zaccagni e un secondo giocatore. Si tratta di Antonin Barak, profilo gradito dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli e che nei piani della dirigenza dovrà sostituire numericamente Tiémoué Bakayoko.

Ore 8.02 – Diritti TV – Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, ieri Sky aveva consegnato un’offerta migliorativa di quasi il 20% rispetto alla precedente per quanto riguarda il pacchetto 3 dei diritti tv (87,5 milioni). La Lega Serie A ha respinto questa offerta ed ora aprirà un nuovo bando. Possibile il rientro in corsa di Amazon e Mediaset, con quest’ultima che sempre secondo Gazzetta potrebbe mettere sul tavolo un’offerta da 100 milioni