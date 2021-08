Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 10.05 – Napoli, rinnovo Insigne: De Laurentiis pronto a offrirgli bonus milionari – La trattativa in casa Napoli per il rinnovo di Lorenzo Insigne non è stata ancora avviata, ma De Laurentiis studia il modo per convincere il capitano. La notizia

Ore 9.15 – Lukaku Chelsea, la trattativa può chiudersi entro il fine settimana: le ultime – Calciomercato Inter: il Chelsea spinge per Romelu Lukaku e la trattativa potrebbe concludersi entro la fine della settimana. La notizia

Ore 8.40 – La lettera di Gravina: «L’estate della rinascita. Il grido “Forza Azzurri” continua a riecheggiare» – Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha elogiato lo sport italiano in questa fantastica estate. La lettera

Ore 8.20 – Riapertura stadi, Vezzali incontra il Cts. Ed entra in gioco anche il Parlamento – Continuano i dialoghi per cercare di aumentare la capienza degli stadi per l’inizio del campionato di Serie A. la notizia