Napoli, rinnovo Insigne: De Laurentiis pronto a offrirgli bonus milionari

La trattativa in casa Napoli per il rinnovo di Lorenzo Insigne non è stata ancora avviata, ma De Laurentiis studia il modo per convincere il capitano

In casa Napoli tiene ancora banco la questione legata al rinnovo di Lorenzo Insigne e, con il ritorno del capitano dalla vacanze, la trattativa tra le parti è pronta a infiammarsi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il capitano e il presidente De Laurentiis avranno un primo faccia a faccia nel ritiro di Castel di Sangro dove si cercherà di mettere le basi per il prolungamento del contratto che scade tra un anno.

Il presidente del Napoli sarebbe intenzionato a offrire tre anni di contratto a Insigne a 3,5 milioni stagione, con l’inserimento però di alcuni bonus milionari che farebbero arrivare l’ingaggio a 4,6 milioni; ovvero la cifra che il calciatore percepisce attualmente. La trattativa potrebbe già interrompersi lì, con il neo campione d’Europa che potrebbe decidere di cominciare la stagione in scadenza.