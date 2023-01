«Ultrà già liberi? Le indagini proseguono»

Il capo della polizia, Lamberto Giannini, ha parlato in merito agli scontri accaduti pochi giorni fa tra ultrà di Napoli e Roma

Lamberto Giannini, capo della polizia, interviene sul Corriere della Sera a proposito degli scontri tra ultrà di Napoli e Roma. Dicendo che «le indagini stanno proseguendo», anche se gli arrestati sono già liberi.

L’IMMAGINE DEL POLIZIOTTO RASSEGNATO – «Si tratta di un frammento che andrebbe contestualizzato, tuttavia emerge che pure in quel frangente di grande concitazione e pericolosità la polizia è riuscita a documentare quanto stava accadendo, ha fatto giungere ulteriori rinforzi consentendo di evitare danni peggiori. É stata una situazione complessa, la rivalità tra le due componenti violente della tifoseria è nota, ma non avevamo conoscenza dettagliata di cosa e dove sarebbe accaduto. Tuttavia il rischio non era stato trascurato e siamo riusciti ad intervenire scongiurando esiti che avrebbero potuto essere tragici. Ora comincia la seconda fase, ugualmente importante e decisiva, dell’attribuzione delle responsabilità, e confido in risultati importanti».

NUOVE NORME – «Il legislatore farà le sue scelte, ma credo che già ora ci siano strumenti sufficienti per arrivare a sanzioni importanti, sia sul piano penale che amministrativo. E questo servirà a fermare e sanzionare adeguatamente soggetti coinvolti in questo episodio e che magari già in passato sono stati protagonisti di casi analoghi».