Under 21, rinviate le due amichevoli con Lussemburgo e Svezia

Under 21, è arrivata la conferma da parte della UEFA: rinviate le amichevoli degli azzurri contro Lussemburgo e Svezia

Mancava soltanto l’ufficialità, ma ormai era una decisione scontata per via dell’emergenza coronavirus: le gare amichevoli della nazionale italiana under 21, previste inizialmente per il 26 marzo contro il Lussemburgo e il 31 contro la Svezia, sono state rinviate a data da destinarsi.

Nei prossimi giorni la UEFA confermerà tutti gli eventuali spostamenti: il calcio europeo, almeno per il momento, ha deciso di fermarsi all’unanimità.