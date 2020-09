Il Leicester ha fissato le visite mediche di Cengiz Under: il turco lascia la Roma in prestito con obbligo di riscatto

Il Leicester ha fissato per domani le visite mediche di Cengiz Under, che lascerà la Roma a in prestito oneroso (3 milioni di euro) con obbligo di riscatto a 24 milioni di euro.

Come riportato da Sky Sport, l’esterno turco classe ’97 sarà presto un nuovo calciatore delle Foxes.