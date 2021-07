Under: «Stagioni belle alla Roma. Contento di essere al Marsiglia»

Cengiz Under, nuovo calciatore del Marsiglia, ha raccontato le sensazioni dei primi giorni in Francia dopo l’addio alla Roma

«Ho trascorso due belle stagioni alla Roma, ma dopo un cambio d’allenatore ho cominciato ad avere qualche difficoltà. La scelta di venire al Marsiglia è stata presa dopo alcune conversazioni con il presidente e l’allenatore qui, ho sentito che c’era una forte volontà di lavorare con me. Sono molto contento e spero di fare una grande stagione. Sono stati davvero i colloqui con Longoria e Sampaoli ad aver fatto la differenza».