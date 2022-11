Uruguay, Alonso: «Daremo tutto per passare»

Le parole di Diego Alonso, CT dell’Uruguay, sulla partita contro il Ghana decisiva per e sorti della sua nazionale

Diego Alonso, CT dell’Uruguay, ha parlato dopo la sconfitta per 2-0 contro il Portogallo al Mondiale.

PAROLE – «La gente deve crederci perché non è finita finché non è finita. Nella prossima partita daremo tutto per conquistare i tre punti e qualificarci: adesso dobbiamo digerire questa sconfitta, poi da domani cominceremo a prepararci per il Ghana».